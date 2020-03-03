Должностных лиц президентского спортклуба подозревают в хищении средств "Самрук-Казына"

На сегодня сумма установленного ущерба превышает 2 млн тенге.

Должностных лиц президентского профессионального спортивного клуба "Астана" и входящих в состав учреждений подозревают в хищении средств, выделенных фондом "Самрук-Казына" на развитие спорта, сообщил на брифинге руководитель 2-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передает корреспондент zakon.kz.

- Расследуется дело по фактам хищения средств, выделенных фондом "Самрук-Казына" на развитие спорта и продвижение имиджа Казахстана. Следствием выявлена преступная схема, разработанная и реализованная директором профессионального спортивного клуба "Астана" Аманбеком Кульчиковым, — сообщил Перов.

По его словам, в преступном сговоре с руководителями, входящими в его состав частых учреждений, а именно велокоманды Astana pro team Ляззат Шамшиевой и Astana motorsport Артуром Адравичусом, в период 2016-2018 годов Кульчиков, зная о фактических потребностях клубов, умышленно принимал заявки о финансировании на суммы в разы превышающие размеры расходов, а также подложные отчеты о целевом использовании денег, представленные Ляззат Шамшиевой и Артуром Ардавичусом.

- Излишне выделенные средства похищались путем заключения мнимых сделок с иностранными компаниями, подписанием фиктивных актов по организации учебно-тренировочных сборов, аренды помещений, приобретения товарно-материальных ценностей и другое, — добавил следователь.

В пример были приведены факты, когда ежегодно спонсорами бесплатно предоставлялись более 200 брендовых велосипедов, присущих всем мировым стандартам для участия в профессиональных гонках.

- Вместе с тем при отсутствии необходимости в 2018 году заключен мнимый договор с казахстанским ТОО, занимающимся реализацией автошин на рынке в Алматы. О закупе таких же шести велосипедов и запасных частей к ним на 219 тыс. евро. При этом даже фактически эти дорогостоящие велосипеды не были поставлены, а денежные средства похищены и такие факты не единичны, — сказал Перов.

Он добавил, что другим примером служит растрата, выделенных средств на оплату внутренних и зарубежных авиаперелетов, членов их семей и других лиц, не имеющих никакого отношения к спорту.

- Эти расходы составляют более 100 млн тенге. На сегодня сумма установленного ущерба превышает 2 млн тенге. В настоящее время Кульчиков и Шамшиева помещены в следственный изолятор города Нур-Султан. Суд санкционировал в отношении них меру пресечения содержание под стражей сроком на 2 месяца. Ардавичус объявлен в международный розыск , в том числе по линии Интерпола. В отношении него также санкционирована мера содержание под стражей, — отметили на брифинге.

Также по делу арестовано и установлено дорогостоящее имущество подозреваемых в городах Алматы и Нур-Султан, включая автотранспортные средства, элитные квартиры, земельные участки. Проверяется причастность других лиц, расследование продолжается.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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