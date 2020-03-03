Какие продукты подорожали в Казахстане в феврале

В годовой динамике ощутимо выросли в цене крупы и мука, как и изделия из нее, а также мясо.

По итогам февраля ожидаемо выросли в цене несезонные овощи: свежие огурцы — на 18,5% к январю, помидоры — на 12,7%, передает zakon.kz со ссылкой на energyprom.kz.

При этом отмечается, что несмотря на месячный рост, показатели ощутимо меньше, чем в феврале прошлого года (на 10,6% и 14,6% соответственно).

Среди овощей также выросли в цене свекла (на 1,9% за месяц), капуста (на 1,8%), лук (на 1,7%) и морковь (на 1,5%), среди фруктов — яблоки (на 1,4%).

Стоит отметить, что год начался с повышения цен во всем мире: дорожают как продукты питания, так и товары и услуги. Среди стран, где наблюдается подобная картина, это Россия, Украина, Ливан, а также ряд европейских государств. Мясо и молоко подорожали, по данным агентства, в связи с повышением цен на сырье, электричество и другие услуги, необходимые для производства и транспортировки продукции.

Более того, в текущем году, по прогнозам аналитиков, в соседней России подорожают сразу на 10–12% молоко и мясо, а цены на сладости станут выше на 7%. Помимо этого, у соседей вырастут цены на крупы — в частности, гречку. На Дальнем Востоке РФ цены растут из-за коронавируса, так как рынок зависим от Китая.



Впрочем, цены на гречку взлетели и у нас: на 2,2% за месяц и сразу на 34% — за год. Но если подобный рост ещё можно объяснить влиянием импорта, то мука в Казахстане преимущественно своя, однако и здесь рост цен не внушает оптимизма.

Так, пшеничная мука высшего сорта за месяц поднялась в цене на 1,2%, за год — сразу на 24,2%; мука первого сорта подорожала за месяц на 1,1%, за год — на 28,5%.

Ожидаемо подскочили в цене и макаронные изделия: рожки на 1,2% за месяц и на 16,3% — за год, вермишель на 1,1% за месяц и на 14% — за год. Хлеб и сдоба в месячной динамике не показывали такого заметного роста, но в годовой также подорожали ощутимо сильнее общего уровня инфляции по стране.

Напомним: в январе годовой уровень инфляции в целом по продуктам и услугам в РК составлял всего 5,6%.

Среди молочных продуктов заметно выросло в цене сливочное масло: на 1,9% за месяц и на 13,3% — за год.

Баранина, конина и говядина подорожали на 1–1,4% за месяц и сразу на ощутимые 16–18% — за год.

В то же время продукция птицеферм, напротив, немного снизилась в цене: на 0,1-0,2% подешевели куры и окорочка, и на 1,6% — яйца.



Среди напитков и бакалейной продукции резкого роста цен не отмечено. Сахар, к примеру, продолжает дешеветь, что может создать в будущем проблемы местной сахарной отрасли.

Напомним: в рейтинге стран по расходам на еду Казахстан занял 96-е место из 104, расположившись между Угандой и Камеруном. Опережают нас в этом рейтинге не только развитые страны, но и, например, Гондурас, Камбоджа и Гана. По данным исследования, доля пищевых продуктов в общей структуре потребительских расходов в стране составила пессимистичные 44,9%.

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