Арестован экс-глава Аграрной кредитной корпорации

Антикоррупционная служба также проверяет необоснованное размещение квазигосударственными компаниями миллиардных бюджетных средств на долгосрочных депозитах банков второго уровня.

Экс-глава Аграрной кредитной корпорации Нармухан Сарыбаев подозревается в получении взяток, сообщил на брифинге руководитель 2-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционная служба проверяет необоснованное размещение квазигосударственными компаниями миллиардных бюджетных средств на долгосрочных депозитных счетах в банках второго уровня. Указанные средства выделены для реализации конкретных государственных программ, однако вместо использования по назначению, квазигосударственный сектор извлекает от этого минимальный пассивный доход размещая их на депозитные счета, — сообщил Перов.

По его словам, эта ситуация негативно сказывается на своевременности и качестве реализации государственных задач.

Так, следствием установлено, что отдельными должностными лицами квазигосударственного сектора, данные обстоятельства используются для извлечения незаконной личной материальной выгоды.

В 2017-2018 годах АО "Аграрная кредитная корпорация" Министерства сельского хозяйства под руководством председателя правления Нармухана Сарыбаева разместило денежные средства в сумме 5,3 млрд тенге на депозитный вклад Банка. За указанные действия Сарыбаев на системной основе и несколькими траншами получил взятку в размере более 11 млн тенге от физического лица, выступившего в качестве агента сделки и получившего банковское вознаграждение в размере 53,5 млн тенге за привлечение депозита, — сообщил Перов.

Позже, по его словам, в 2019 году Сарыбаев после назначения на должность председателя правления ТОО "Региональный инвестиционный центр Оңтүстік" (100% учредителем является акимат Туркестанской области), по аналогичной схеме разместил 1 млрд тенге на депозитный счет в банке второго уровня, за что на системной основе также получил взятку в размере 1,5 млн тенге.

В настоящее время Сарыбаев помещен в следственный изолятор Нур-Султана, суд санкционировал в отношении него меру пресечения в виде содержания по стражей сроком на 2 месяца. Проверяется причастность иных лиц, а также факты получения откатов за субсидирование субъектов агропромышленного комплекса. Расследование продолжается. Виновность каждого лица будет определена судом с учетом совокупности полученных доказательств, — заключил Сергей Перов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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