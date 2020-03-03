АО "KEGOC" должно своевременно оповещать, почему отключилось электричество

В начале февраля отключили свет в четырех областях.

9 февраля свет отключили в четырех областях Казахстана. По результатам расследования комиссией были выданы АО "KEGOC" организационные и технические мероприятия по своевременному оповещению органа государственного энергетчиеского надзора и контроля о подобных технологических нарушений, сообщает zakon.kz.





Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по факту возникновения технологического нарушения произошедшего 9 февраля 2020 года проведено расследование.

Неблагоприятные метеоусловия в районе ПС-500 кВ "ЮКГРЭС", сильная пыльная буря со скоростью ветра более 30 м/сек стало причиной технологического нарушения. Вследствие чего было ограничение электрической энергии в Алматинской, Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях, - говорится в сообщении Министерства энергетики РК.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!