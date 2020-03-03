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Чиновник в ЗКО забрал жену с работы на служебном авто и получил выговор

Госслужащие не имеют права использовать служебный транспорт в личных целях - Турсунбаев.

Фото : mgorod.kz3 марта 2020, 13:04

Дело заместителя акима Сырымского района Ерболата Ахметова рассмотрели на Совете по этике Западно-Казахстанской области 2 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Членам совета был представлен видеоролик, снятый 3 февраля в поселке Жымпиты Сырымского района. На кадрах видно, как на заднее сиденье внедорожника садится женщина и машина уезжает.

Голос за кадром рассказывает, что заместитель акима района ежедневно забирает супругу с работы на служебном авто. Мужчина возмутился тем, что государственную машину используют не по назначению.

На совете по этике Ерболат Ахметов пояснил, что забрал супругу, потому что ему было по пути.

Руководитель департамента агенства РК по делам государственной службы РК Галым Турсунбаев заявил, что госслужащие не имеют права использовать служебный транспорт в личных целях. За свой проступок Ерболат Ахметов получил строгий выговор.


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