Депутат призвала астанчан брать собак из питомника

Она сообщила, что сейчас в столичном питомнике содержится 700 собак.

Депутат столичного маслихата Каракат Абден призвала казахстанцев брать на содержание собак из питомника, передает zakon.kz.

По ее словам, жители левобережной части Нур-Султана – Тельмана, Заречного, Пригородного, жалуются, что в городе стало много бродячих собак. В бюджете столицы есть отдельная статья на отлов животных, но проблему полностью решить не получается.

Другая проблема в том, что ветслужбе очень сложно самостоятельно отловить всех бродячих собак. В этой работе требуется взаимодействие с районным акиматом, инспекторами ДВД, участковыми. Они должны делать подворовой обход, вести учет собак, предупреждать владельцев собак об ответственности в случае ненадлежащего ухода за животными. Вопросов много. Надо признать, то, что сейчас происходит с собаками – это наша вина, - сказала Каракат Абден.

Она сообщила, что сейчас в питомнике содержится 700 собак.

Их кормят, вакцинируют и ухаживают за ними до двух месяцев. А потом их некуда девать. Конечно, мы рассчитывали на то, что местные жители будут разбирать собак. В идеале должно быть так. Но, похоже, население города не знает, что такое количество животных нуждается в помощи. Хочу обратиться к горожанам. 700 собак– это не так уж и много. Давайте просто разберем их", – предложила Абден.

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