В Нур-Султане родителей просят не приходить на детские праздники к 8 марта

Для предотвращения ОРВИ рекомендуется избегать большого скопления людей.

В столице родителей попросили не приходить на утренники к 8 марта, пообещав им отправить фото и видео выступлений детей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Сначала нам сказали, что утренник будет проходить в группе, а не в музыкальном зале, как обычно. А потом, что родителям нельзя будет прийти на праздник. В принципе, все согласились с тем, что мамы и папы не будут присутствовать на утреннике, так как нашим детям по 3-4 года, они часто плачут, увидев родных, - поделилась со Sputnik Казахстан астанчанка.

В Управлении образования Нур-Султана сообщили, что праздничные мероприятия проводятся по плану, но рекомендовано избегать большого скопления людей.

В целях предотвращения распространения вирусных инфекций (ОРВИ, гриппа) рекомендовано организациям образования ограничить массовое посещение в период проведения мероприятий с участием детей в рамках празднования 8 марта, - сообщили в управлении.

Воспитатели пообещали отправить фото и видео с праздника. Однако не все родители согласны с этим, и хотели бы лично увидеть выступлений своих детей.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить торжественное заседание и концерт по случаю Международного женского дня. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Принял решение отменить торжественное заседание и концерт в Нур-Султане по случаю Международного женского дня. Это сделано в целях безопасности в связи с распространением коронавируса по миру. Дорогим женщинам желаю счастья, здоровья, благополучия, - написал он.

На сегодняшний день ни одного случая коронавируса в Казахстане не зарегистрировано. Президент РК поручил правительству принять меры с целью защиты здоровья граждан без нанесения ущерба деятельности госучреждений и хозяйствующих субъектов.

Распространение коронавируса по миру приобретает угрожающие масштабы. Правительству поручено принять исчерпывающие меры с целью защиты здоровья наших граждан без нанесения ущерба деятельности госучреждений и хозяйствующих субъектов, - написал глава государства в своем twitter аккаунте.

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