Бекшин опроверг слухи о карантине в школах

Санитарная служба Казахстана не давала указаний о введении карантина.

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин опроверг слухи о введении карантина в школах, передает zakon.kz.

В мессенджерах распространяются слухи о введении в школах карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Сообщалось, что в связи с этим, детей на каникулы отправят пораньше.

Санитарная служба указаний о введении карантина не давала. Соответственно, о школьных каникулах вопрос пока не стоит, - сказал Бекшин корреспонденту.

Накануне Касым-Жомарт Токаев заявил о решении отменить торжественное заседание и концерт в Нур-Султане по случаю Международного женского дня. Это было сделано в целях безопасности из-за распространения коронавируса.

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