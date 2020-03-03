Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Нелегальный бензопровод обнаружен на границе с Кыргызстаном

Обнаружены два пластиковых шланга, проложенных под землей и содержащих остатки бензина.

Фото : Пресс-служба ПС КНБ РК3 марта 2020, 13:58

Незаконную подземную магистраль для перекачки ГСМ через границу с Кыргызстаном обнаружили пограничники, сообщает zakon.kz.

В ходе выполнения задач по охране Государственной границы казахстанскими пограничниками совместно с кыргызскими коллегами были обнаружены два пластиковых шланга, проложенных под землей на приграничной территории Жамбыльской области в направлении казахстанско-кыргызской границы. В одном из шлангов находилась прозрачная жидкость с запахом бензина. По предварительным данным, находка, возможно, представляет собой хорошо замаскированную подземную магистраль для незаконной перекачки ГСМ через границу, – сообщили в пресс-службе ПС КНБ РК.

В ведомстве дополнили, что по данному факту проинформированы взаимодействующие органы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты