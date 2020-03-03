Нелегальный бензопровод обнаружен на границе с Кыргызстаном

Обнаружены два пластиковых шланга, проложенных под землей и содержащих остатки бензина.

Незаконную подземную магистраль для перекачки ГСМ через границу с Кыргызстаном обнаружили пограничники, сообщает zakon.kz.

В ходе выполнения задач по охране Государственной границы казахстанскими пограничниками совместно с кыргызскими коллегами были обнаружены два пластиковых шланга, проложенных под землей на приграничной территории Жамбыльской области в направлении казахстанско-кыргызской границы. В одном из шлангов находилась прозрачная жидкость с запахом бензина. По предварительным данным, находка, возможно, представляет собой хорошо замаскированную подземную магистраль для незаконной перекачки ГСМ через границу, – сообщили в пресс-службе ПС КНБ РК.

В ведомстве дополнили, что по данному факту проинформированы взаимодействующие органы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

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