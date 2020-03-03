Сборная Нидерландов по теннису: Мы каждую ночь слушаем казахскую музыку

Гости республики настраиваются не только на упорную борьбу на теннисном корте, но и на громких казахстанских болельщиков.

Сборная Нидерландов постарается взять реванш у Казахстана на квалификационном матче Кубка Дэвиса. Об этом на пресс-конференции рассказал капитан голландской команды Пол Хаархайс, сообщает корреспондент zakon.kz.

Команды Нидерландов и Казахстана встречались в ноябре 2019 года на Кубке Дэвиса в Мадриде на групповом. Тогда теннисисты, играющие под голубым флагом смогли победить голландцев со счетом 2:1, победив в паре (матчи Кубка Дэвиса теперь подразумевают только три игры: 2 в одиночном разряде и 1 в парном). Всего в группе было 3 команды Великобритания, Казахстан, Нидерланды.

Казахстан и Нидерланды не смогли обыграть Англию, а потому вынуждены проходить квалификационный отбор для получения новой путевки на мировой этап Кубка Дэвиса, который снова пройдет в Мадриде (по новым правилам финал проходит в одном городе на протяжении 2-х лет) 23-29 ноября 2020 года.

Механизм проведения квалификационных турниров другой. Здесь теннисисты одной сборной играют 5 матчей против сборной другой страны. В первый день это 2 одиночные встречи, во-второй – парная игра и еще 2 одиночные встречи (старый формат Кубка Дэвиса).

Да, Казахстан нас тогда обыграл, это был очень напряженный матч. Мы были очень близки к победе. Сейчас мы видим возможность изменить ход наших встреч, и будем стараться играть хорошо. Мы будем не просто использовать возможности победить, но и создавать для себя эти возможности. Наша команда здесь в том же составе, что и в Мадриде. Но мы изменились, мы стали мудрее. Мы будем играть по-другому, - сказал капитан сборной Нидерландов.

При этом, он отметил, что в матче, который пройдет в Нур-Султане 6-7 марта, сборная Казахстана – фаворит. Ведь ее игроки стоят выше в мировой рейтинге, чем спортсмены Голландии.

Вспоминая про фанатов Казахстана, которые завоевали в Мадриде звание – лучших в мире, Хаархайс сообщил, что его теннисисты готовы к новой встрече с казахстанцами.

Мы каждую ночь слушаем казахскую музыку. Это было в Мадриде и это происходит сейчас. И мы помним людей с барабанами, это было громко. Но мы готовы. Это будет еще один вызов для нас, - сказал он.

Новый капитан сборной Казахстана Юрий Щукин рассказывая о настрое команды, сообщил, что сборы прошли отлично, а все игроки готовы.

Мы собрались за 2 недели, немного позже приехали Кукушкин и Бублик. Они попросили сыграть экстра матч перед турниром. Сбор прошел отлично, все игроки готовы. По поводу пары у нас их 2, и это только плюс. Тот результат который показали Кукушкин и Бублик, их достижения на Australian Open. Но мы можем варьировать, будем выбирать по счету, как будет чувствовать спортсмены, - сказал Щукин.

Он также отметил, что команда Нидерландов готова к такому ответному матчу не меньше, чем Казахстан. И предположил, что в голландской команде возможны ротации.

Мы хотим выиграть. Это важный матч, квалификация для отбора команд в Мадрид. Для нас это очень важно. Несмотря на то, что в официальном рейтинге, не все голландские теннисисты стоят высоко – они опытные. У них сильная пара, которая стоит высоко в рейтинге, они побеждали очень сильных игроков. Робин Хаасе имеет огромный опыт в Кубке Дэвиса. Но у нас есть все шансы на победу. Наша команды выложится по-полной, - рассказал журналистам Щукин.

Также капитаны сообщили, что в этом матче результаты жеребьевки для них не имеют большого значения. Так, по мнению, Хаархайса жеребьевка определит только один матч. Но при этом, капитаны могут произвести замену игроков за 30 минут до начала игры.

Жеребьевка важна, только если вы выиграли первый матч. Если вы начали со счета 1:0, то у вас есть шанс выиграть матч. Это сложнее для оппонента. У меня нет предпочтений в том, кто, по моему мнению должен играть первым. Я не знаю, будет играть Робин или нет. И я не знаю, кто будем играть пару или одиночку, - сообщил капитан сборной Нидерландов.

Для Казахстана, по словам Щукина, результат жребия тоже не важен. Ведь все игры начинаются после обеда, а оба игрока (Кукушкин и Бублик) готовы играть первыми.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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