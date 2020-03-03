Умер герой Советского Союза Михаил Булатов

Звание героя Советского Союза ему присвоили в 1945 году.

Герой Советского Союза Михаил Булатов умер на 96-м году жизни, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Сегодня на 96 году жизни скончался наш легендарный земляк, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, Почетный гражданин Курской области и города Курска Михаил Алексеевич Булатов. Ушел из жизни человек, чьим мужеством и доблестью проложена дорога к свободе, к спокойной, мирной жизни. Михаил Алексеевич был гордостью области, настоящим патриотом, сделавшим все для того, чтобы передать любовь к Родине молодому поколению. Мне посчастливилось лично знать Михаила Алексеевича. Скорблю и разделяю боль утраты вместе с родными и близкими и всеми земляками, которые знали и любили этого поистине выдающегося человека, - отметил Старовойт.

Михаил Алексеевич Булатов родился 25 октября 1924 года в деревне Верхняя Санарка Челябинской области в семье Алексея Филипповича и Марии Андреевны Булатовых.

Фамилия Михаила Булатова выбита на стеле "Героям Курянам" на Красной площади в Курске. Также в его честь в Калининграде установлен обелиск, а весной 2010 года его именем там же названа улица. Имя Михаила Булатова было присвоено Лицею № 6 города Курска в 2014 году и школе № 50 в Калининграде в 2012 году.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за героизм в боях в Восточной Пруссии старшему сержанту Булатову Михаилу Алексеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 6276). Награду Булатов принимал из рук маршала Василевского.

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