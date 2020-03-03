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В Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Он вернулся из Италии.

Фото : espanarusa.com3 марта 2020, 15:59

Первый случай заболевания новым типом коронавируса зафиксировали в Украине, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Вчера я вам говорил, что у нас есть четыре случая с подозрением, сегодня это подозрение подтвердились у одного человека, — сказал замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко

Заболевший находится в Черновицкой области. Симптомы, похожие на новый тип коронавируса, проявились у семьи, вернувшейся из Италии.

По словам Ляшко, семья "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились признаки заболевания. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.

Ляшко добавил, что эпидемиологи уже начали работать с теми, кто контактировал с заболевшим, таких людей немного.

Число зараженных новым коронавирусом в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, умерли 2943, выздоровели 47,2 тысячи.

По последним данным ВОЗ, за пределами КНР заразились уже более 8,7 тысячи человек, скончались более 120.


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