Выявленные нарушения в "Казатомпроме" назвали незначительными

Нарушения указанных требований в совместных предприятиях никак напрямую или косвенно не влияет на здоровье работников и окружающую среду.

В НАК "Казатомпром" прокомментировали сообщение министерства энергетики о том, что компания привлечена к административной ответственности за выявленные нарушения во время проверки, передает zakon.kz.

Компанией исполнено выданное предписание по своевременному направлению в уполномоченный орган предварительных уведомлений и отчетов о наличии, перемещении и местонахождении ядерных материалов, о чем был составлен соответствующий отчет с приложением документов, подтверждающих факт исполнения, - сообщили в "Казатомпроме", отметив при этом, что "выявленные в ходе проверки компании нарушения не представляют угрозы жизни и здоровью людей, не наносят ущерба окружающей среде, а являются незначительными нарушениями сроков предоставления информации".

В то же время отметили, что считают целесообразным оптимизировать порядок и сроки предоставления предварительных уведомлений, строго в рамках законодательства РК, включая использование возможностей по цифровизации данного процесса.

Компания выполняет все требования законодательства РК по предоставлению информации о перемещении и местонахождении урановой продукции и в полном объеме выполняет все международные обязательства РК по нераспространению ядерных материалов. Это доказывают результаты ежегодных проверок МАГАТЭ, в ходе которых всегда подтверждаются заявленное количество и местонахождение урановой продукции, - сказали в компании.

Нарушения указанных требований в совместных предприятиях никак напрямую или косвенно не влияет на здоровье работников и окружающую среду.

"Все совместные предприятия АО "НАК "Казатомпром" соблюдают требования радиационной безопасности. Несмотря на то, что совместными предприятиями были допущены нарушения по оформлению необходимых документов, вне зависимости от изменений в законодательстве базовые основы радиационной безопасности никогда не нарушались", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК в рамках контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, выданного по результатам ранее проведенной проверки, в отношении АО "НАК "Казатомпром" провел внеплановую проверку.

По ее результатам возбуждено дело об административном правонарушении по факту неисполнения предписания, в частности, по факту нарушения требований правил государственного учета ядерных материалов.

Административное дело было рассмотрено в Специализированном межрайонном административном суде Нур-Султана с вынесением решения о привлечении АО "НАК "Казатомпром" к административной ответственности.

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