Вынесен приговор по резонансному делу о пытках в колонии

Осуждены семеро бывших сотрудников колонии.

Оглашен приговор по резонансному делу о пытках в Заречном, передает zakon.kz.

По сообщению издания "Настоящее время", семеро бывших сотрудников колонии ЛА-155/8 в поселке Заречный в Алматинской области осуждены за пытки заключенных. Об этом стало известно 3 марта на пресс-конференции Казахстанского международного бюро по правам человека. Приговор был оглашен 3 февраля судом города Капшагая.

Осуждены:

заместитель начальника колонии по режимно-оперативной работе Аян Жексенов на 7 лет лишения свободы,

заместитель по воспитательной работе Арман Шабденов – 7 лет,

двое других сотрудников колонии – Мукашев и Нарбеков (их имена не называются) – по 6 лет,

остальные – Байғалиулы, Дикебаев, Калыбаев (имена также не называются) – по 5 лет.

Все они обвинялись по части 2 статьи 146 ("Пытки, совершенные неоднократно группой лиц") УК РК.

Известно о нескольких случаях пыток и издевательств над заключенными в Заречном только за последние два года.

Летом 2019 года в Сети было опубликовано видео, снятое скрытой камерой. На кадрах видно, как сотрудники колонии скручивают на полу спортзала одного из заключенных, а в это время в соседнем помещении трое силовиков подвесили за руки еще одного человека, его ударили коленом по голове.

По итогам этого инцидента были наказаны 14 сотрудников колонии, семь из них были уволены. Также был уволен начальник колонии ЛА-155/8 и два его заместителя, а в отношении всех причастных к пыткам было заведено уголовное дело.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что дело о пытках в Заречном удалось довести до суда только благодаря общественному резонансу. Автор видео, по их данным, работал дневальным в помещениях режимного отдела. В течение 4-х месяцев он тайно снимал пытки заключенных на смартфон, который купил у одного из надзирателей.

После скандала в Заречном был уволен глава Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Дархан Канатбеков.

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