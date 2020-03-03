Транспортные полицейские сняли с поезда двух пьяных мужчин

Их оштрафовали.

Транспортные полицейские сняли с поезда двух пассажиров, передает zakon.kz.

К сотрудникам Линейного отдела полиции на станции Оскемен-1 обратился начальник поезда с заявлением о том, что в одном из вагонов находятся правонарушители. На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции.

При проверке было установлено двое жителей Восточно-Казахстанской области, 1963 и 1985 годов рождения. Мужчины находясь в состоянии алкогольного опьянения вели себя агрессивно, выражаясь нецензурной бранью, на замечания не реагировали, тем самым мешали спокойствию пассажиров и нарушали общественный порядок. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у мужчин было выявлено состояние алкогольного опьянения средней степени. Они по акту были сняты с вышеуказанного поезда, - говорится в сообщении транспортной полиции.

В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы по статье "Распитие алкоголя или появление в общественных местах в состоянии опьянения" и был наложен штраф в размере 5 МРП каждому.

С начала этого года на объектах авиа и железнодорожного транспорта страны выявлено 10 440 административных правонарушений. Из них за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде 1148.

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