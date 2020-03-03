Осужденному пожизненно Сопыжанову оставили приговор без изменения

В ближайшие дни его перевезут из сизо Караганды в колонию для пожизненно осужденных.

3 марта суд оставил без изменений приговор осужденному пожизненно Игентаю Сопыжанову, передает zakon.kz.

Осужденный за похищение и убийство трехлетнего мальчика житель села Бурма в Карагандинской области Игентай Сопыжанов не сумел добиться смягчения наказания. Коллегия судей отказала ему. Он будет сидеть пожизненно, пишет patriotkaragandy.





Исследовав доказательства, изучив апелляционную жалобу осужденного Сопыжанова Игентая Каримулы, коллегия постановила: поскольку данное уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей и по делу был вынесен вердикт, то коллегия вправе пересматривать приговоры только на основании каких-либо нарушений Уголовно-процессуального кодекса. Однако таких нарушений судом не выявлено, - вынес постановление судья Рашид Нурмагамбетов.

В ближайшие дни его перевезут из сизо Караганды в колонию для пожизненно осужденных.

Ранее похитивший и убивший трехлетнего мальчика Сопыжанов подал апелляцию. По его словам, он не хочет сидеть​ в колонии пожизненно.

5 сентября 2019 года Сопыжанов поругался с Никой и вырвал у нее из рук ребенка. Потом звонил и требовал, чтобы он пришла ночью в лесопосадку. Но участковый инспектор не пустил ее, так как он мог убить обоих – и ее, и ребенка. Когда он не дождался Ники, он отключил сотовый. А утром 8 сентября трехлетний Максим был найден задушенным в кустах на окраине села Бурма.

В ночь на 9 сентября его поймали на вокзале в Караганде. 21 января суд дал ему пожизненное лишение свободы. Он судье заявил: "я клянусь Аллахом, вы узнаете правду и пожалеете об этом". Что за правда, о чем правда, никто в суде не понял.

Ранее он убил родную тетю Ники. Выследил женщину утром, когда она вышла в сарай, и зарубил топором. Убитая ничего плохого ему не сделала - но он так отомстил маме Ники за то, что она его недолюбливала. Убитая тетя - сестра-близнец матери Ники.

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