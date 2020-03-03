Более 181 млн тенге похитили главные бухгалтеры двух больниц в ВКО

За 2019 год в Восточно-Казахстанской области в этой сфере зарегистрировано 15 коррупционных правонарушений, осуждено 8 лиц.

Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области Ерлан Жалмагамбет провел встречу с руководством сферы здравоохранения области. На ней стало известно, что более 181 млн тенге похитили главные бухгалтера двух больниц, сообщает zakon.kz.

В мероприятии приняли участие руководство управления здравоохранения Мухамеджан И. и главные врачи и бухгалтера учреждений здравоохранения области.

Встреча началась с выступления руководителя Антикоррупционной службы области, где он рассказал об основных причинах совершения коррупционных преступлений и привел статистику уголовных дел с указанием конкретных примеров по преступлениям в сфере здравоохранения.

По результатам мониторинга коррупции 2019 года проведенного Транспренси Казахстан учреждения здравоохранения являются одними из лидеров по уровню коррумпированности. За 2019 год в Восточно-Казахстанской области в этой сфере зарегистрировано 15 коррупционных правонарушений, осуждено 8 лиц. В качестве примера отметил уголовное дело в отношении главного бухгалтера Шемонаихинской больницы Десюповой, которая в течение 2-х лет похитила более 96 млн тенге путем внесения заведомо ложных данных в бухгалтерские документы (осуждена к 7 годам лишения свободы). На рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении главного бухгалтера больницы с.Меновное Ореховой, которая подозревается в хищениях бюджетных денежных средств в особо крупном размере в сумме более 85 млн тенге, - отметил Ерлан Жалмағамбет.

Распространению коррупционных правонарушений способствуют неоправданно широкие финансово-хозяйственные и распорядительные полномочия главных врачей и бухгалтеров.

Практически все преступления связаны с хищением бюджетных средств и совершаются при начислении заработной платы, выплаты командировочных расходов, а также списания денежных средств за не оказанные услуги и не поставленные товарно-материальные ценности.

Кроме того, в ходе данного совещания рассмотрены представления по вышеприведённым уголовным делам в отношении главных бухгалтеров Десюповой и Ореховой в порядке статьи 200 УПК РК.

В завершение призываю всех присутствующих к честности, добропорядочности, неподкупности, служению интересам граждан и государства, а также формированию нулевой терпимости к коррупции в коллективах, – сказал руководитель Антикоррупционной службы региона.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!