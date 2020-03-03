Хищения на 1,3 млрд тенге выявлены по одному из проектов КТЖ

Сейчас ведется досудебное расследование.

При строительстве платформы связи по проекту модернизации системы регулирования поездов у АО "КТЖ" выявлены хищения. Об этом сообщил руководитель первого следственного управления ДЭР по Нур-Султану Болат Камитов, передает корреспондент zakon.kz.

Также выявлены факты хищения в системе АО НК КТЖ на сумму 1,3 млрд тенге при строительстве аппаратно-программного комплекса платформы связи по проекту модернизация микропроцессорной системы интервального регулирования движения поездов, - сказал Камитов на брифинге в СЦК.

По его словам, в настоящее время ведется досудебное расследование.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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