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Хищения на 1,3 млрд тенге выявлены по одному из проектов КТЖ

Сейчас ведется досудебное расследование.

Фото : rus.azattyq-ruhy.kz3 марта 2020, 17:40

При строительстве платформы связи по проекту модернизации системы регулирования поездов у АО "КТЖ" выявлены хищения. Об этом сообщил руководитель первого следственного управления ДЭР по Нур-Султану Болат Камитов, передает корреспондент zakon.kz.

Также выявлены факты хищения в системе АО НК КТЖ на сумму 1,3 млрд тенге при строительстве аппаратно-программного комплекса платформы связи по проекту модернизация микропроцессорной системы интервального регулирования движения поездов, - сказал Камитов на брифинге в СЦК.

По его словам, в настоящее время ведется досудебное расследование.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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