Дидар Смагулов официально стал главой Наццентра тестирования
Приложу максимум усилий, чтобы оправдать доверие Министра образования и науки - Смагулов.
Фото : facebook3 марта 2020, 17:53
Дидар Смагулов, ранее исполнявший обязанности руководителя Национального центра тестирования, назначен его директором, передает zakon.kz.
Новостью он поделился в facebook.
Больше трех лет подряд к моим должностям бессменно прикреплялась приставка "Исполняющий обязанности": то вакансии временными были, то стажа где-то не хватало. И вот теперь, после восьми месяцев "испытательного срока", я назначен директором РГКП "Национальный центр тестирования МОН РК"! Приложу максимум усилий, чтобы оправдать доверие Министра образования и науки Askhat Aimagambetov и справиться со всеми задачами!!! - поделился Смагулов.
24 мая 2019 года в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили, что пресечена коррупционная схема взяточничества со стороны руководства РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК. 25 ноября был вынесен приговор экс-директору Алимкулову.
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