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Водитель разбросал грязь по Алматы и был наказан

Он привлечен к административной ответственности.

Фото : polisia.kz3 марта 2020, 18:09

Водитель грузового транспорта с прицепом не озаботился чисткой колес и проехался по городу, сообщает zakon.kz.

Согласно посту в Facebook в группе "Дежурный по городу", грузовик разбросал грязь по улицам, после того как выехал с Иле-Алатуского заповедника.

Грязь с колес его махины оказалась разбросана по проезжей части. Мер по незамедлительному устранению последствий правонарушений водителем принято не было, цитирует polisia.kz омандир Полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы Манапа Саттарова.

47-летнего водителя привлекли к административной ответственности и провели профилактическую беседу.


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