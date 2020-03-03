Водитель разбросал грязь по Алматы и был наказан
Он привлечен к административной ответственности.
Фото : polisia.kz3 марта 2020, 18:09
Водитель грузового транспорта с прицепом не озаботился чисткой колес и проехался по городу, сообщает zakon.kz.
Согласно посту в Facebook в группе "Дежурный по городу", грузовик разбросал грязь по улицам, после того как выехал с Иле-Алатуского заповедника.
Грязь с колес его махины оказалась разбросана по проезжей части. Мер по незамедлительному устранению последствий правонарушений водителем принято не было, цитирует polisia.kz омандир Полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы Манапа Саттарова.
47-летнего водителя привлекли к административной ответственности и провели профилактическую беседу.
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