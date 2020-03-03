Турецкие военные нейтрализовали 327 сирийских солдат за сутки
Также было устранено шесть танков.
Фото : AFP3 марта 2020, 18:28
Турецкие войска ликвидировали 327 сирийских солдат за последние сутки, сообщает zakon.kz.
За последние 24 часа в ходе операции Щит весны (начатой 27 февраля в Идлибе) был сбит один самолет, один беспилотник, уничтожено шесть танков, пять гаубиц, две системы ПВО, три БТРа, пять вооруженных пикапов, шесть военных автомобилей и один склад боеприпасов, нейтрализованы 327 солдат сирийского режима, - значится в сообщении министерства обороны Турции.
Политолог утверждал, что конфликт между Россией и Турцией в Сирии может отразиться на Казахстане. Также специалисты дали оценку - развернется ли открытое военное противостояние в регионе.
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