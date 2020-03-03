Дарига Назарбаева послу Кыргызстана: Давайте прекратим потоки контрабанды

От поступления дешевого товара наносится ущерб добросовестному бизнесу.

Председатель Сената Дарига Назарбаева приняла чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Казахстане Жээнбека Кулубаева, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы Сената Парламента РК, дипломат передал Главе Сената приглашение Председателя Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова посетить Кыргызстан с официальным визитом.

На сегодняшний день Кыргызстан и Казахстан ведут активный политический и экономический диалог. В прошлом году состоялся государственный визит Президента Казахстана в Кыргызстан, в ходе которого состоялись переговоры с президентом Кыргызстана Жээнбековым. Достигнутые договоренности придали новый существенный импульс развитию двусторонних отношений и определили перспективные направления партнерства, - сказал Кулубаев.

Во время беседы Жээнбек Кулубаев отметил высокий вклад Елбасы Нурсултана Назарбаева в стабилизацию и урегулирование политической обстановки в Кыргызстане.

У нас нет никаких противоречий, мы стараемся выступать в международных диалогах, - отметил он.

Говоря об экономическом взаимодействии, Посол КР сообщил, что в рамках переговоров глав двух стран, была достигнута договоренность довести товарооборот до 1 млрд долларов.

Для стимулирования экспортно-импортных операций предложено создать логистический центр по оформлению и обработке товаров. На сегодняшний день эта тема дорабатывается с профильными министерствами. Это будет выгодным сотрудничеством в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции, - сказал дипломат.

Дарига Назарбаева поддержала эту инициативу и отметила, что логистический центр на границе нужен, так как он будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, Жээнбек Кулубаев затронул тему возобновления авиасообщения между городами Нур-Султан и Бишкек, а также подчеркнул необходимость налаживания таможенного взаимодействия между двумя странами.

Глава Сената отметила, что существует необходимость пересмотра таможенного законодательства двух стран.

Давайте прекратим потоки контрабанды, дадим заработать нашему бизнесу и сделаем контрабанду невыгодной. От поступления дешевого товара наносится ущерб добросовестному бизнесу, - сказала Назарбаева.

Кроме того, Председатель Сената подняла тему рационального использования водных ресурсов региона.

У нас есть общая проблема – вода. С приближением сезона посевных работ наши сельхозпроизводители начинают страдать из-за дефицита поливной воды. Это снижает объемы урожаев наших фермеров. Это очень чувствительная тема. Важно, чтобы две стороны пришли к общему решению. Нас волнует, что из-за проблем с водой страдает целый район. Очень жаль, что такие барьеры существуют и годами проблемы не решаются, - отметила Назарбаева.

По итогам встречи, Спикер Сената предложила активизировать работу межпарламентской рабочей группы для выработки единых подходов в решении проблемы водного баланса.

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