Летняя Олимпиада не будет отменена

МОК поблагодарил ВОЗ за советы.

Международный олимпийский комитет подтвердил проведение летней Олимпиады-2020, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Комитет заслушал все отчеты и предпринятые меры противодействию коронавирусы и постановил продолжить подготовку проведения Олимпиады.

Международный олимпийский комитет также поблагодарил ВОЗ "за ценные советы и сотрудничество".

Все заинтересованные стороны продолжают тесно сотрудничать для решения проблем коронавируса, - говорится в сообщении.

Заседание исполкома МОК, посвященное подготовке к Олимпиаде 2020 года в Токио и проблеме коронавируса, проходит во вторник в Лозанне.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

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