Летняя Олимпиада не будет отменена
МОК поблагодарил ВОЗ за советы.
Фото : thetechfox.net3 марта 2020, 19:43
Международный олимпийский комитет подтвердил проведение летней Олимпиады-2020, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Комитет заслушал все отчеты и предпринятые меры противодействию коронавирусы и постановил продолжить подготовку проведения Олимпиады.
Международный олимпийский комитет также поблагодарил ВОЗ "за ценные советы и сотрудничество".
Все заинтересованные стороны продолжают тесно сотрудничать для решения проблем коронавируса, - говорится в сообщении.
Заседание исполкома МОК, посвященное подготовке к Олимпиаде 2020 года в Токио и проблеме коронавируса, проходит во вторник в Лозанне.
Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.
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