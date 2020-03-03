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В Иране 23 депутата заразились коронавирусом

С 19 февраля в Иране зафиксирован 1501 случай заражения вирусом.

Фото : apostrophe.ua3 марта 2020, 19:45

Уже 23 депутата парламента Ирана заразились коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Помощник спикера Абдолреа Месри призвал парламентариев ограничить контакты с населением. Тем не менее, по словам Месри, палата продолжит работу.

По последним данным, с 19 февраля в Иране зафиксирован 1501 случай заражения коронавирусом, из них 66 со смертельным исходом, 291 человек выздоровел. Власти Ирана прогнозируют дальнейшее распространение заболевания.

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В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 61 стране — число зараженных превысило 8,7 тысячи, 127 человек умерли.


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