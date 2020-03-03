Греции выделили деньги для борьбы с миграционным кризисом
Ранее по просьбе Греции созывалось экстренное заседание ЕС.
Фото : apimages.com3 марта 2020, 20:11
Европейская комиссия выделит 700 млн евро для противостояния потоку беженцев из Турции, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Еврокомиссия выделяет 700 млн евро помощи Греции, 200 млн из которых будет предоставлено немедленно, - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
1 марта было объявлено об экстренном заседании по просьбе Греции. Свыше 100 тысяч беженцев проникли в Грецию из Турции.
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