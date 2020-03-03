В Караганде запустят производство медицинских масок

Это позволит полностью обеспечить регион средствами личной гигиены.

В Караганде вскоре запустят производство медицинских масок и одноразовых халатов, сообщает zakon.kz.

Согласно данным 24.kz, это позволит полностью обеспечить регион средствами личной гигиены.

С целью недопущения появления коронавируса разработан специальный план, создан областной штаб. В области оборудовано несколько провизорных карантинных госпиталей с общим количеством -- 400 коек. С момента появления вируса, из Китая в регион прибыло около 7 тысяч человек. Все они были поставлены на учет и находятся под наблюдением. 80 граждан КНР прошли карантин. 52 из них уже сняты с наблюдения.

В медицинских организациях, за счет средств резерва, который выделен из республиканского бюджета, на общую сумму 39 миллионов тенге закуплены необходимые лекарства и изделия медназначения. Медицинские объекты и учреждения обеспечены ими в полном объеме, - сообщил руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев.

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