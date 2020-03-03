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В Нур-Султане изготавливали фальшивые купюры

Подделывали 5 и 10-тысячные банкноты.

Фото : almatytv3 марта 2020, 20:43

В Нур-Султане задержали фальшивомонетчика, сообщает zakon.kz.

Преступник подделывал и распространял пяти и десятитысячные купюры национальной валюты, передает Almaty.tv.

По словам главы второго следственного управления Олжаса Сулейменова, стражи порядка выявили порядка 30 фактов реализации фальшивых денег на территории города. Самого же фальшивомонетчика признали виновным и осудили на пять лет.

Период - это было в 2019 году - это было в течение месяца. Просто человек ходил по магазинам и базарам и пытался, что произвел то и распространить. На сумму порядка 150 тысяч тенге были выведены из незаконного оборота, - заявил Сулейменов.


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