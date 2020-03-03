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Британия может вывести войска на улицы для борьбы с коронавирусом

Будет также задействована полиция.

Фото : catalog.archives.gov3 марта 2020, 21:55

В Британии допустили введение войск на улицы для борьбы с коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Программа действий представляет 28-страничный документ, который был согласован на экстренном заседании правительства. Там отмечается, что пока вакцина против коронавируса не разработана, следовательно, население Британии с высокой долей вероятностью может заразиться.

Предполагается, что если эпидемия войдет в острую фазу, то полиция перестанет выезжать на мелкие преступления и вместе с военными бросит все силы на поддержание общественного порядка. В Минобороны уже заявили о том, что готовы содействовать и поддерживать власти в их решении.

Кроме того, если число зараженных в стране будет резко расти, то правительство закроет школы и другие учебные заведения. Вместе с тем чиновники отменят и все массовые мероприятия, а большинство людей переведут на работу из дома.

Я действительно считаю, что это национальный вызов. Через это должна пройти наша страна. Но я абсолютно не сомневаюсь, что у нас есть ресурсы, у нас есть служба здравоохранения, чтобы справиться с этим, - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.


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