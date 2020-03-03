Названы самые коррумпированные частные вузы Казахстана

Каждый восьмой казахстанский студент уверен, что отечественные вузы подвержены коррупции.

Фото : Pixabay

По результатам акции "Чистая сессия" самым коррумпированным частным вузом РК назван медунивристет Нур-Султана, сообщает zakon.kz. Согласно сюжету AstanaTV, топ-5 коррумпированных частных вузов Казахстана выглядит следующим образом: Медицинский Университет "Астана" (Нур-Султан), Университет "Сырдария" (Туркестанская область), Казахская академия спорта и туризма (Алматы), Региональный социально-инновационный университет (Шымкент), Центрально-Азиатский университет (Алматы). Также выяснилось, что каждый восьмой казахстанский студент уверен, что отечественные вузы подвержены коррупции. Также низкий уровень заработной платы преподавателя, низкий уровень профессионализма. Здесь мы тоже отчасти согласны, потому что человек, если не профессионал, не компетентен, у него невысокая культура поведения, как преподавателя, конечно, он будет давать возможность, чтобы ему давали взятку, - заявил председатель молодежного крыла "Жас Отан" Елнур Бейсенбаев.

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