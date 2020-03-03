Борис Джонсон уйдет в декрет

Ребенок ожидается летом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении уйти в декрет, передает zakon.kz со ссылко на "РИА Новости".

Джонсон на днях объявил о помолвке со своей 31-летней беременной подругой Керри Саймондс. Ребенок ожидается в начале лета.

На вопрос журналистов о том, намерен ли он подать пример другим "молодым" отцам и уйти в декрет, Джонсон во вторник ответил: "Почти наверняка да".

Согласно существующему законодательству, отцы имеют право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком сроком до двух недель. Его можно взять только после рождения ребенка, а закончиться он должен до момента, когда новорожденному исполнится 56 дней. Матерям положен 52-недельный оплачиваемый декрет.

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