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Полиция прокомментировала смерть близнецов в Карагандинской области

Проводится досудебное расследование.

Фото : Pixabay3 марта 2020, 22:59

Департамент полиции Карагандинской области дал комментарий касательно смертей двух детей в регионе, сообщает zakon.kz.

По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящие время назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Иная информация согласно статьи 201 УПК РК не разглашается, - значится в сообщении.

Восьмимесячные близнецы были обнаружены мертвыми под одеялом в детской кроватке в квартире города Абай. Прабабушка младенцев также прокомментировала трагедию.


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