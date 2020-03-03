Полиция прокомментировала смерть близнецов в Карагандинской области
Проводится досудебное расследование.
Фото : Pixabay3 марта 2020, 22:59
Департамент полиции Карагандинской области дал комментарий касательно смертей двух детей в регионе, сообщает zakon.kz.
По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящие время назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Иная информация согласно статьи 201 УПК РК не разглашается, - значится в сообщении.
Восьмимесячные близнецы были обнаружены мертвыми под одеялом в детской кроватке в квартире города Абай. Прабабушка младенцев также прокомментировала трагедию.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5010022-114dcc42755b64572970e9cb99fbe947
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...