МВД Казахстана сообщило о попытках проведения несанкционированных митингов

В приоритете безопасность граждан и общественный порядок – глава МВД.

В некоторых городах Казахстана зарегистрированы попытки проведения и участия в несанкционированных митингах, передает zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы МВД РК, несмотря на неоднократные предупреждения Генеральной прокуратуры, отдельные граждане по-прежнему поддаются провокационным призывам запрещенной экстремистской организации.

Предпринимаются попытки перекрыть движения транспорта и создания коллапса на дорогах. В отношении сотрудников, обеспечивающих правопорядок, применяется физическая сила.

Все это создает угрозу спокойствию и безопасности граждан, - сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев в ходе совещания с руководителями структурных подразделений и региональных департаментов полиции.

Глава МВД также отметил, что главная задача казахстанской полиции - стоять на страже мира и спокойствия народа.

Для полиции главное - безопасность и общественный порядок. Законопослушным гражданам тревожиться не о чем. Но беспокойство вызывают отдельные граждане, которые ходят на митинг как на работу. Они находятся под влиянием провокаторов и, к сожалению, не понимают, что мир и стабильность, - самое ценное, что у нас есть и ими нужно дорожить. Поэтому полиция будет и впредь стоять на страже безопасности нашей страны и наших граждан. Оберегать и защищать мир и спокойствие народа Казахстана - это и есть наша основная задача! - сказал Тургумбаев.

Глава МВД подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов продолжат пресекать любые попытки дестабилизации и нарушений общественного порядка.

Вместе с тем, министр поручил руководителям обеспечить в соответствии с законом защиту сотрудников полиции от неправомерных и провокационных действий.

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