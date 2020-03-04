Жители алматинского микрорайона надевают на ноги пакеты из-за грязи

Чиновники обещают исправить ситуацию.

Жители микрорайона Шугыла в Алматы жалуются на грязь, сообщает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, местные жители страдают от бездорожья уже несколько лет. Чтобы добраться до остановки людям приходится надевать на ноги пакеты

Невозможно здесь жить. Пока доберешься до работы, вся по колено в грязи. На работу приезжаешь, неудобно. У меня маленький ребенок. Пришлось отправить его к сестренке, сейчас он там ходит в садик. Потому что я сама еле добираюсь, а ребенка водить каждый день вообще невозможно. Сейчас живу здесь одна, - рассказала алматинка Айжан Айбекова.

В этом районе города проживают сотни семей. До остановки, магазина или ближайшей трассы можно добраться только по грязи. Есть еще дорога через поле, но она небезопасна.

Мы купили квартиру в этом доме только потому, что дочери до университета добираться удобно. Возвращается она поздно через вот это поле. Выходим, встречаем ее. Потому что пару раз на этом поле происходило убийство, двоих людей убили. Да и воровство здесь не редкость. Страшно, - сообщила местная жительница Камажай Аргынбаева.

В эту местность отказывается ехать даже скорая помощь. Чиновники обещают исправить ситуацию, но не называют сроков.

В текущем году строительно - монтажные работы начнутся. В первую очередь, мы, как районный акимат, попросим начать с этих не асфальтированных улиц, чтобы их подготовить к строительству дорог. А по срокам и по бюджету я сейчас вам сказать не могу, - заявил главный специалист отдела коммунального хозяйства акимата Наурызбайского района Жандос Такибаев.

По словам корреспондента телеканала, в этом районе собираются строить многоэтажный дом, а территорию вокруг него благоустроить.

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