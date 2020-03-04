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Стали известны соперники Казахстана в Лиге наций

Сборная Казахстана будет выступать в четвертой группе дивизиона C.

Фото : КФФ4 марта 2020, 00:59

Состоялась жеребьевка второго розыгрыша Лиги наций, сообщает zakon.kz.

Сборная Казахстана по футболу попала в четвертую группу дивизиона С. Соперниками Казахстана выступят команды Албании, Беларуси и Литвы.

В Лиге наций участвуют все 55 сборных УЕФА, которые распределены по четырем дивизионам. Игры второго турнира пройдут осенью 2020 года: первый тур состоится 3-5 сентября, а последний, шестой - 15-17 ноября.

Дивизион С:

Группа 1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан;

Группа 2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения;

Группа 3: Греция, Косово, Словения, Молдова;

Группа 4: Албания, Беларусь, Литва, Казахстан.


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