Стали известны соперники Казахстана в Лиге наций
Сборная Казахстана будет выступать в четвертой группе дивизиона C.
Фото : КФФ4 марта 2020, 00:59
Состоялась жеребьевка второго розыгрыша Лиги наций, сообщает zakon.kz.
Сборная Казахстана по футболу попала в четвертую группу дивизиона С. Соперниками Казахстана выступят команды Албании, Беларуси и Литвы.
В Лиге наций участвуют все 55 сборных УЕФА, которые распределены по четырем дивизионам. Игры второго турнира пройдут осенью 2020 года: первый тур состоится 3-5 сентября, а последний, шестой - 15-17 ноября.
Дивизион С:
Группа 1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан;
Группа 2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения;
Группа 3: Греция, Косово, Словения, Молдова;
Группа 4: Албания, Беларусь, Литва, Казахстан.
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