Уральские спецприемники переполнены пьяными водителями

С начала года в городе совершены 18 ДТП лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Четырех жителей Уральска пожизненно лишили водительских прав за последние дни, сообщает zakon.kz.

По информации AstanaTV, еще шесть таких дел находятся в суде. Спецприемники города переполнены любителями пьяной езды.

Последствия - допустил ДТП, соответственно испугался и скрылся с места ДТП, на следующий день сотрудники полиции нашли меня и предъявили обвинение. Естественно конечно сожалею о данном деянии, впредь больше пить не буду, свободу ничего не заменит, - рассказал житель Уральска Александр.

Уральские полицейские ежедневно ловят 4-5 пьяных водителей. Помещают их в спецприемник. Здесь они могут находиться до 30 суток. Сейчас учреждение переполнено. Новых задержанных приходится отправлять в соседние районы области.

Наше предложение разрешить останавливать транспортные средства, не только методом патрулирования, но и когда идет пеший патруль, чтобы он имел право останавливать транспортные средства. И побольше рейдовых мероприятий проводить, - заявил Константин начальник штаба батальона дорожно-патрульной полиции ЗКО Константин Недопекин.

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