Погода без осадков ждет казахстанцев в среду

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке и северо-востоке с низовой метелью.

Большая часть территории Казахстана все также будет находится под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на севере, востоке, юго-востоке и западе страны под влиянием ложбины циклона местами пройдут осадки (дождь, снег), на востоке местами сильный снег, сообщает zakon.kz.

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке и северо-востоке с низовой метелью, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Восточно-Казахстанской области ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Актюбинской области днем местами гололед.

Прогноз погоды в Алматы: днем 4°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -7°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 4 марта.

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