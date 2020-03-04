ВОЗ обеспокоилась из-за нехватки защитных средств от коронавируса

Специалисты организации призвали мировую промышленность увеличить производство защитных средств на 40%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоилась из-за возможной нехватки медицинских масок в мире, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

По данным организации, для борьбы с коронавирусом ежемесячно необходимо порядка 89 млн масок и 76 млн пар медицинских перчаток.

Для медицинских целей ежемесячно нужны также 1,6 млн пар защитных очков. Дефицит этих средств может поставить под угрозу жизни людей, - отмечается 3 марта в пресс-релизе ВОЗ.

Специалисты организации призвали мировую промышленность увеличить производство защитных средств на 40%.

Также в ВОЗ сообщили, что за сутки в мире зарегистрировали 1922 новых случая заражения коронавирусом. Большинство из них - 1792 - выявлено в Китае.

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