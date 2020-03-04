На севере Казахстана подъемник для инвалидов установили прямо на клумбе

Подъезд к чуду-техники невозможен из-за бордюров и ограждений.

В филиале АО "Казпочта" Айыртауского района Северо-Казахстанской области установили подъемник для инвалидов прямо на цветочной клумбе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Члены мониторинговой группы Северо-Казахстанского филиала партии Nur Otan обследовали социальные объекты области на предмет доступности для маломобильных групп населения. Выявили множество нарушений в учреждениях образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры.

Как рассказала руководитель отдела политической работы областного филиала партии Nur Otan Гульнар Халыкова, члены мониторинговой группы долго "воевали" с руководством АО "Казпочта". Действия дали положительный результат, но не везде.

Почти все районные филиалы "Казпочты" установили специальные подъемные устройства. Без казусов не обошлось! – пояснила она. - Если в Есильском районе при установке подъемника консультировались со специалистами пошагово, то в Айыртауском установили его на свое усмотрение - без рекомендаций местного отдела соцзащиты, прямо в цветочной клумбе. Причем подъезд к нему перекрыли бордюры и ограждение.

Такое отношение говорит о том, что элементы безбарьерной среды для инвалидов устанавливают зачастую для вида. Они есть, но в тоже время совершенно бесполезны.

Не все гладко с доступностью для лиц с ограниченными возможностями и в учреждениях здравоохранения Северо-Казахстанской области.

Пандусы оставляют желать лучшего. В типовых поликлиниках это огромные "монстры", не выдерживающие никакой критики. Ни угол уклона, ни поручни, ни ширина пандуса не соответствуют нормативам, - рассказала Гульнар Халыкова.

Она так же отметила, что создание безбарьерной среды для людей с особыми потребностями обеспечит повышение качества их нелёгкой жизни. Это будет возможно, если дороги, транспорт, социальные объекты и иные услуги будут доступны.

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