В номинации "Лучшая сервисная компания".

Компания АО "KazTransСom" одержала победу на "Samruk Business Forum 2020" в номинации "Лучшая сервисная компания", сообщает zakon.kz.

28 февраля 2020 года в Нур-Султане состоялся "Samruk Business Forum 2020", где были отмечены казахстанские компании, которые внесли свой вклад в развитие экономики и смогли стать более конкурентоспособными в своей отрасли.

В номинации "Лучшая сервисная компания" победу одержал KazTransCom - один из крупнейших операторов в сфере телекоммуникаций и IT Казахстана. Престижную награду компании вручил Премьер-министра Республики Казахстан - Аскар Мамин.

Хотелось бы отметить, что ранее KazTransCom вошел в лист поставщиков Самрук-Қазына высшей категории, успешно пройдя сложный технический аудит, предусмотренный стандартами инвестиционного холдинга.

АО "KazTransCom" – ведущий оператор связи, предоставляющий широкий спектр услуг в области телекоммуникаций и информационных технологий: доступ к сети Интернет, услуги телефонной связи, транзит голосового трафика, аренду каналов, ЦОД, ИТ- аутсорсинг.

Компания имеет собственную волоконно-оптическую сеть по всему Казахстану, протяженностью 7200 км., а наличие восемнадцати стыков с ведущими операторами России, Узбекистана, Киргизии и Китая позволяет ей организовать каналы передачи данных до любой точки мира.

Форум посетили около 900 человек, в числе которых - председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" А. Есимов, председатель правления НПП "Атамекен" А. Мырзахметов, члены Правительства, руководители национальных компаний и другие представители казахстанского бизнеса, сообщает primeminister.kz.

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