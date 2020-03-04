Казахстан приостановил обслуживание судов из Азербайджана и Ирана

Также будет ужесточен контроль за членами экипажей казахстанских судов, осуществляющих международные перевозки.

В морских портах Казахстана временно приостанавливается обслуживание судов, прибывающих из Азербайджана и Ирана, передает zakon.kz.

В целях предотвращения распространения коронавируса Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан информирует о временном приостановлении с 5 марта текущего года обслуживания в портах Актау и Курык морских судов, прибывающих из Азербайджана и Ирана, и осуществляющих перевозку людей и автотранспортных средств с водителями, - отметили в пресс-службе МИИР РК.

Для экипажей иностранных грузовых судов вводится ограничение на выход с судов в портах Актау и Курык.

Санитарно-эпидемиологическими службами будет ужесточен контроль за членами экипажей казахстанских судов, осуществляющих международные перевозки, при их смене в портах.

Информация о принимаемых мерах будет доведена до сведения морских администраций прикаспийских государств.

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