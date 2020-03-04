Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Столовая "Урумчи" горела в Алматы

Жертв и пострадавших нет.

Фото : ДЧС Алматы4 марта 2020, 09:43

Утром 4 марта в Алматы произошел пожар, передает zakon.kz.

4 марта в 07.37 час пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре в​ ​Медеуский район ул. Гоголя, уг. ул. Каирбекова, сообщили в пресс-службе ДЧС города.

Пожарные прибыли в течение 6 минут. К тому времени открытым пламенем горела крыша столовой "Урумчи".

Сотрудники общепита пытались самостоятельно потушить возгорание, возникшее на кухне, они сообщили, что посетителей нет. На тушение пожара задействовано 17 пожарных, 4 ед техники. Принятыми мерами​ не допущен переход огня на помещение для посетителей. ​Пожар ​локализован за 11 минут с момента прибытия первых подразделений, ликвидирован​ в 8.10. С места пожара эвакуированы 7 газовых баллонов объемом по 50 л. и кислородный баллон 50 л. ​Площадь пожара составила 60 кв.м. - сообщили в ДЧС.

Жертв и пострадавших нет.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты