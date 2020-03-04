Столовая "Урумчи" горела в Алматы
Жертв и пострадавших нет.
Фото : ДЧС Алматы4 марта 2020, 09:43
Утром 4 марта в Алматы произошел пожар, передает zakon.kz.
4 марта в 07.37 час пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре в Медеуский район ул. Гоголя, уг. ул. Каирбекова, сообщили в пресс-службе ДЧС города.
Пожарные прибыли в течение 6 минут. К тому времени открытым пламенем горела крыша столовой "Урумчи".
Сотрудники общепита пытались самостоятельно потушить возгорание, возникшее на кухне, они сообщили, что посетителей нет. На тушение пожара задействовано 17 пожарных, 4 ед техники. Принятыми мерами не допущен переход огня на помещение для посетителей. Пожар локализован за 11 минут с момента прибытия первых подразделений, ликвидирован в 8.10. С места пожара эвакуированы 7 газовых баллонов объемом по 50 л. и кислородный баллон 50 л. Площадь пожара составила 60 кв.м. - сообщили в ДЧС.
Жертв и пострадавших нет.
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