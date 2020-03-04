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Скляр провел встречу с представителями Ассоциации Европейского Бизнеса

Представители бизнеса рассмотрели возможности участия в государственных программах и инициативах.

Фото : ПМ4 марта 2020, 09:45

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр провел встречу с представителями Ассоциации Европейского Бизнеса, передает zakon.kz.

В ходе встречи с представителями Ассоциации Европейского Бизнеса Роман Скляр рассказал о благоприятном инвестиционном климате страны и обсудил вопросы предоставления инвесторам новых возможностей в различных секторах экономики: туризма, цифровой экономики, здравоохранения, инфраструктуры и др.

На встрече отмечено, что экономика Казахстана выросла на 4,5% в 2019 году, а привлечение качественных иностранных инвестиции в несырьевой сектор является одним из приоритетных задач Правительства РК.

В свою очередь глава иностранной делегации Йохан Вандерплаетсе - Председатель Правления Ассоциации Европейского Бизнеса, Президент Schneider Electric в России и СНГ, подчеркнул актуальность вопросов диверсификации казахстанской экономики в свете меняющейся структуры энергопотребления в мире.

Также представители бизнеса рассмотрели возможности участия в государственных программах и инициативах по поддержке Индустрии 4.0, Зеленой экономики, устойчивого развития, инфраструктуры электрического транспорта в РК, в том числе через трансферт технологий и локализацию.


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