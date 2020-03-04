В Китае 98-летняя женщина вылечилась от коронавируса

На сегодняшний день это самый возрастной пациент, вылечившийся от CoViD-19.

Жительница Китая по фамилии Ху, которой в этом году исполнилось 98 лет, успешно справилась с заболеванием коронавирусом нового типа, сообщает zakon.kz со ссылкой на Синьхуа.

Отмечается, что у пожилой женщины началась лихорадка в начале февраля, после чего она была доставлена в больницу города Ухань вместе со своей 55-летней дочерью, которая также была заражена. Женщина находилась в критическом состоянии, а ее температура доходила до 40 градусов. Врачи выписали ей курс с применением противовирусных препаратов и круглосуточно наблюдали за пациенткой. Через некоторое время она почувствовала себя лучше и вскоре покинула клинику.

Ее выздоровление принесёе уверенность другим пациентам, которые все еще находятся на лечении, — сказал главврач больницы.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции нового типа была зафиксирована в Китае в конце декабря. На данный момент зарегистрирован 80 151 случай заражения. 47 204 заболевших пациента выздоровели. За прошедшие сутки почти 2,8 тысячи покинули больницы, а число погибших достигло отметки 2943.

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