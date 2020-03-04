Что подарить на 8 марта - советы звезд

Все герои нашего материала искренне, от души поздравляют жительниц Казахстана с наступающим праздником.

Миллионы мужчин в канун Международного женского дня задаются одним и тем же вопросом: "Как порадовать милых дам в этот замечательный весенний праздник?". Корреспондент zakon.kz попросил звезд казахстанского кино, российского и отечественного шоу-бизнеса поделиться с нашими читателями интересными вариантами подарков на 8 марта.

Невероятные поступки, создавайте события

Лидер известной российской рок-группы Чайф Владимир Шахрин считает, что 8 марта – достаточно "открыточный праздник".

Почему-то сейчас превратили, что и на Новый год, и на 8 марта нужно, как минимум, новый телефон подарить. Мне кажется, это все маркетологи придумали, чтобы мы покупали побольше. Но я думаю, на 8 марта вполне достаточно букета цветов, сходить в кафе, сделать знак внимания, сказать просто, как ты ее любишь, если она далеко, позвонить по телефону. Мне кажется, это достаточно на 8 марта, - сказал Владимир Шахрин.

В то же время, он поделился неплохой идеей подарка любимой девушке/супруге на день рождения или на день свадьбы.

"Мы с моей супругой одногодки, на прошлый ее день рождения, а нам по 60 лет было, я купил билет в Венскую оперу в Миттель-ложу, на первый ряд, и мы прилетели в Вену, снял номер недалеко от театра, чтобы она в красивом платье, мы дошли до этого оперного театра, сели в эту ложу, посмотрели "Риголетто" и, мне кажется, она просто в восторге была. По цене, не знаю, вся эта история сравнима с айфоном новым, но она гораздо более значима, и ты ее запомнишь. А телефон выйдет следующий, и о нынешней модели никто и не вспомнит. Мне кажется, нужно дарить события, создавать их", - считает лидер группы Чайф.

Известный казахстанский актер Данияр Алшинов придерживается похожего мнения.

Я больше люблю дарить подарки, нежели получать их. Если мы говорим о необычных подарках, в голове первым делом всплывает случай, когда я неожиданно прилетел к своей девушке сюрпризом в Бостон. Прилетел с гитарой, в 6 утра начал играть песни под окнами. Она была в очень приятном шоке, но соседи вызвали полицию (улыбается). Этот момент, может быть, поэтому и запомнился, - сказал Данияр Алшинов.

Актер добавил, что любое внимание приятно близким людям, поэтому всегда старается сделать подарок.

Это больше праздник, наверное, женственности, чем женской силы, как он изначально был позиционирован, и всегда стараюсь уделять внимание маме, сестренке, апашке. Всю прекрасную половину нашей страны, кто читает этот материал, хочу поздравить с этим замечательным праздник и сказать, наверное, самые банальные, наверное, слова, но мы, мужчины, действительно вас любим и все делаем ради вас, - отметил Алшинов.

Накормите ее

Продюсер Баян Алагузова призналась, что ей каждое 8 марта дарят очень много подарков, но некоторые ей запомнились особенно в силу оригинальности.

"Мясо один раз привезли, целую лошадь, даже стыдно говорить, в подарок. Вы представляете, когда тебе привозят тушу лошади и говорят, вот, ну как бы, это подарок. Я была в шоке, если честно. Это был самый необычный подарок. Но чаще дарят сладости, цветы, игрушки, кольца, серьги, платья, сумки, туфли, ну это можно продолжать, как обычные подарки для женщин", - поделилась Баян Алагузова.

(фото hyip.kz)

Сделайте своими руками, устройте романтический сюрприз

Певица, экс-солистка группы КешYOU, победительница конкурса Türkvizyon-2014 и просто красавица Жанар Дугалова рассказала нам по секрету, что ей дарили необычные подарки, щедрые пару раз. Но ей запомнились больше другие презенты, более оригинальные.

Недавно поклонница подарила мне портрет, созданный собственными руками. В основном это не денежные, не дорогие, но от души исходящие, от любви ко мне, к моему творчеству сделанные подарки. Они самые ценные. Ты видишь, что человек потратил время , свое внимание, свою любовь вложил в этот подарок. Мне оставляли месяца 3 подряд шоколадки, печеньки, сладости на дворниках машины, письма. Я так и не узнала, кто это, но это было очень романтично, я это запомнила, - сказала Жанар Дугалова.

Лучшие друзья девушек – это бриллианты и айфоны

Актриса Жания Джуринская, как настоящая восточная девушка, скромно ответила, что чаще всего ей дарят цветы, косметику.

"Я не помню, что мне дарили что-то такое необычное. А что хотела бы получить? Сложно ответить, если честно. Но я люблю драгоценности и украшения", - призналась актриса.

Солистка группы КешYou Балауса Ергалина рассказала, что ее брат подарил ей с сестрой айфоны. Но тут же добавила, что важнее не цена подарка, а само внимание.

Чаще всего дарят цветы, сладости. Пусть это кажется банальными подарками, но любое внимание для девушки очень приятно, каждая мелочь радует, вне зависимости от даты, - подытожили все 3 солистки группы КешYou.

Не забудьте про цветы

На 8 марта в основном наши женщины получают цветы, красивые букеты, это самый популярный подарок. Мне дарили все, как у всех, цветы, может быть, более материальные вещи, - поделилась казахстанская актриса Карлыгаш Мухамеджанова.

(фото hyip.kz)

Подытожим

Все герои нашего материала искренне, от души поздравляют жительниц Казахстана с наступающим праздником. А дорогим мужчинам мы хотели бы сказать, что каким бы ни был ваш подарок, главное, чтобы от был от души, а пожелания должны быть искренними и идти от чистого сердца.

Альберт Ахметов

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