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Болельщиков вывели со стадиона в Германии из-за подозрений на коронавирус

Единственное, что смутило службу безопасности - так это то, что они... азиаты.

Фото : pixabay.com4 марта 2020, 11:00

На матче Бундеслиги между командами "Лейпциг" и "Байер" произошел неприятный инцидент. Секьюрити вывели со стадиона 20 болельщиков из Японии, поскольку посчитали, что они больны коронавирусом, передает zakon.kz.

О случившемся вначале стало известно из соцсетей. Болельщики сообщили, что любителей футбола из Японии попросили покинуть стадион в Лейпциге спустя 15 минут после начала. Что интересно, никаких симптомов коронавируса у них не наблюдалось, единственное, что смутило службу безопасности - так это то, что они... азиаты.

"Лейпцигу" пришлось извиняться за случившееся. В официальном сообщении, написанном на немецком языке, клуб заявил, что хотел бы "исправиться за произошедшее".

Матч между "Лейпцигом" и "Байером" закончился вничью. Число заболевших коронавирусом в мире составляет более 89 тыс. человек в 60 странах, в том числе в Германии и Японии.


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