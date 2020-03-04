Казахстанцы, в том числе нелегалы, могут провериться на наличие вируса в Южной Корее

Если ранее более 800 граждан Казахстана были поставлены учет в Южной Корее, то теперь их число увеличилось до 1500.

Все казахстанцы, несмотря на свой статус, могут обратиться в медицинское учреждение и пройти проверку на наличие вируса в Южной Корее, сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент zakon.kz.

"Граждане Казахстана, находящиеся в Южной Корее, боясь своего статуса, могут не обратиться в медицинское учреждение. В этой связи нашим посольством достигнута договоренность с корейским центром по контролю и профилактике заболеваний, что наши граждане, несмотря на свой статус, могут обратиться в любое медицинское медучреждение и пройти проверку", — сообщил Смадияров.

Он добавил, что корейская сторона также заинтересована в том, чтобы этот вирус не распространился дальше.

В МИДе напомнили, что в странах, где сегодня выявлен коронавирус, внешнеполитическое ведомство проводит усиленные работы.

Если мы сообщали, что более 800 граждан Казахстана были на учете в Южной Корее, то теперь 1500 встали на учет. В целом в Южной Корее находится порядка 35 000 казахстанцев. Пока вопрос об эвакуации не идет. Есть регулярные рейсы, но они сократились, — заключил Смадияров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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