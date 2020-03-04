Назарбаева: Если завтра легкая промышленность Казахстана исчезнет – потребитель не заметит

Мы импортируем в 17 раз больше продукции легкой промышленности, чем продаем на экспорт - спикер Сената.

Спикер Сената Дарига Назарбаева назвала причины отсутствия в стране легкой промышленности. По ее данным, это 6 основных аспектов, среди которых – нехватка сырья, конкуренция, теневой рынок, дороговизна производства, передает корреспондент zakon.kz.

Отечественные предприятия вынуждены конкурировать с азиатскими производителями, использующими более современное оборудование и более дешевый труд. Поэтому продукция дорогая и ее значительно меньше, чем необходимо, - сказала Дарига Назарбаева.

Вторая проблема отрасли, по ее мнению, отсутствие необходимого оборудования. Так, на данный момент, все оборудование, кроме советского, импортное и зачастую устаревшее.

Коэффициент обновления оборудования – низкий. А на зарубежных предприятиях коэффициент составляет 15-17%. Это в значительной степен, связано с инвестиционной поддержкой со стороны государства, - добавила она

Третья проблема – дефицит сырья.

"При том, что в стране практически не производятся синтетические материалы, ощущается дефицит в натуральной отечественном сырье. В себестоимость казахстанской продукции стоимость сырья составляет около 60%", - привела данные спикер.

Четвертый пункт из списка барьеров - слабая эффективность мер господдержки. Так, по словам Дариги Назарбаевой, предприятия легкой промышленность больше всего страдают от недостаточного уровня инвестиций для модернизации и реструктуризации производства из-за нехватки оборотных средств.

Зачастую предприятия не могут получить кредитования в банках. БВУ при рассмотрении заявок от бизнеса оценивают залоговое имущество по очень низким ставкам и не рассматривают в качестве залогового имущества будущие контракты. После получения кредита предприятия вынуждены начинать выплаты еще до того, как построят помещения и завезут оборудования, - пояснила она.

Пятый пункт - отсутствие серьезных перспектив легкой промышленности. В прошлом году доля легкой промышленности в структуре промышленного производства составила 0,4%. А потому, по мнению Назарбаевой, "если завтра легкая промышленность исчезнет, то рядовые потребители этого не заметят".

Шестое – наличие теневого импорта, который сводит на "нет" все усилия государства и предпринимателей. Контрафакт дешевле за счет низкого качества, отсутствия налогов и пошлин, - заключила она.

В Казахстане в настоящее время из 1071 всего 40 крупных и средних предприятий легкой промышленности. То есть типичное предприятие легкой

промышленности – это не швейная или обувная фабрика, а ателье или артель. Некоторые подотрасли вообще представлены только 1 крупным или средним предприятием. При этом средняя загруженность мощностей всех предприятий составляет чуть более 26%. Списочная стоимость работников отрасли составляет 12 700 человек, реальная – 9 300. В советское время этот показатель составлял 200 000.

"Мы импортируем в 17 раз больше продукции легкой промышленности, чем продаем на экспорт", - констатировала Назарбаева.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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