Куда звонить с вопросами о коронавирусе

При возникновении различных вопросов по поводу распространения коронавируса обращаться по телефону 1406.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал о мерах, которые следует принимать, чтобы не заболеть, передает zakon.kz.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты здоровья населения рекомендуется соблюдать следующие меры профилактики:

- Воздержаться от посещения многолюдных общественных мест, включая рынки

- Организациям города отказаться от проведения культурно-массовых мероприятий

- На всех объектах массового скопления народа создать условия для соблюдения личной гигиены;

- Тщательно мыть руки с мылом или протирать спиртосодержащими салфетками после посещения любых общественных мест и перед едой;

- Носить маску, особенно кто имеет отношение с больными;

- Избегать контактов с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний;

- Соблюдать этикет кашля, во время кашля или чихания использовать салфетки для прикрытия рта и носа;

- Употреблять в пищу только продукты, прошедшие высокотемпературную (мясо, рыба, птица, яйца) обработку и воду гарантированного качества (кипяченная или бутилированная). Овощи и фрукты употреблять после ошпаривания кипятком и тщательного мытья;

- Проветривать помещения не менее двух раз в день.

При возникновении различных вопросов по поводу распространения коронавируса обращаться по телефону 1406. Как отметили представители СМИ, на этот номер невозможно дозвониться.

В акимате признают этот факт. Там отметили, что в городе тоже создан кол-центр - 382 35 36, 382 35 15, куда можно звонить при необходимости.

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