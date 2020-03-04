Объем теневого рынка легкой промышленности в 2 раза превышает официальные показатели

По официальной статистике, в стране производится одна мужская верхняя одежда в год на 40 человек, один свитер на 105 человек, остальную часть одевают за счет импорта.

Легкая промышленность Казахстана на сегодняшний день — это макроэкономическая проблема. Так считает депутат сената Манап Кубенов, сообщает корреспондент zakon.kz.

По его мнению, засилье импорта, контрабандной и контрафактной продукции - самые больные темы для отрасли. По неофициальной статистике, удельный вес импорта товаров легкой промышленности самый высокий в обрабатывающей промышленности и доходит до 95%.

Контрафакт и контрабанда фактически девальвируют, обесценивают меры государственной поддержки тех, кто работает на законных основаниях, платит установленные налоги в бюджет государства. Легкая промышленность — это второй по масштабу рынок после продовольственного, емкость которого на сегодняшний день составляет порядка 500 млрд тенге. Но, по самым даже скромным расчетам, теневая часть отрасли в 2 раза превышает емкость рынка и составляет свыше 1 трлн тенге, - сообщил депутат.

По официальной статистике, в стране производится одна мужская верхняя одежда в год на 40 человек, один свитер на 105 человек, остальную часть одевают за счет импорта.

Поэтому самая большая проблема у производителя одежды — это необеспеченность отечественным сырьем даже по основным ее видам - по шерсти, по хлопку, по коже. Как вы помните, база отечественного сырья исторически была прочной в Казахстане, - добавил Кубенов.

Он сравнил размер легкой промышленности с обрабатывающей и вывел, что в целом, объем производства составляет лишь 1,0%. Доля объема легкой промышленности в ВВП – 0,1%.

По мнению Комитета, одним из основных проблем развития легкой промышленности является факт недостаточного системного регулирования на протяжении всей нашей независимости. До перехода к рыночным отношениям доля отрасли составляла 15,8% валового производства. На предприятиях трудилось более 200 тысяч человек. В сопутствующих отраслях было занято около четверти населения республики, - констатировал он.

Анализ статистических данных, размещенных на официальных сайтах КГД и Комитета по статистике МНЭ РК за 2015-2019 год, показал, что на сегодня в отрасли зарегистрировано 1031 предприятие, из них действующих 778 компаний. Среди действующих предприятий малых – 741 (95%), средних– 24 (3%), крупных – 13 (2%).

Работающих стабильно и ежемесячно оплачивающих налоги в бюджет 263 предприятия.

Низкая рентабельность, низкий уровень заработной платы, использование морально и физически устаревшего оборудования, высокая доля серого импорта, ухудшение кадрового обеспечения отрасли – все эти условия не являются привлекательными для потенциальных инвесторов, дизайнеров и иных творческих людей, - заключил депутат

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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