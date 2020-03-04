Дарига Назарбаева: Отсутствие явных перспектив не должно быть аргументом

Надо использовать те, хоть и немногие, преимущества, которые у нас есть.

Дарига Назарбаева рассказала, зачем стране нужна легкая промышленность и почему в нее стоит вкладывать деньги, сегодня во время парламентских слушаний, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время функционал легкой промышленности в Казахстане во многом поддерживается ведомственными госзаказами, за счет которых предприятия сохраняются на плаву. Но в силу разных причин это не дает возможности предприятиям преуспеть в технологическом развитии, расширении ассортимента и так далее.

Причина - в государственных закупках участвует большое количество поставщиков (перекупщиков). Ориентируясь на низкую цену, заказчик получает некачественный импортный товар. Следовательно, бюджетные средства выводятся из страны, спонсируя развитие экономики других стран.

Мне нередко приходилось слышать мнение, что конкуренция такова, что соревноваться просто не имеет смысла, а усилия необходимо направить на более перспективные отрасли. Но действительно ли это так? Действительно ли будет по-хозяйски вот так полностью отказаться от национальной легкой промышленности и полностью положиться на импорт, то есть добрую волю иностранных производителей? Уверена, что нет. И вот почему, - сказала она.

Во-первых, по ее мнению, конкуренция растет на всех рынках и во всех отраслях. Поэтому отсутствие явных перспектив не должно быть аргументом – "иначе надо сложить руки и ничего не делать".

"Надо использовать те, хоть и немногие, преимущества, которые у нас есть. Обратите внимание на соседей – Узбекистан, Кыргызстан. Товары этих стран продаются в Казахстане в разы больше, чем наша продукция", - отметила Назарбаева.

Второй аргумент спикера - у легкой промышленности Казахстана огромный потенциал роста, он определяется емкостью внутреннего рынка продукции легкой промышленности, который состоит из рынка потребительских товаров.

Так, при среднем годовом расходе в 350 тыс. тенге в год на человека и численности населения в 18,3 млн человек емкость рынка составляет 6,4 трлн тенге. При этом существует огромный рынок продукции, приобретаемой на бюджетные средства.

В-третьих. Диверсификация, о которой мы так много говорим в последние годы, станет неизбежной реальностью. Развитие обрабатывающих отраслей для Казахстана безальтернативно. Это касается и легкой промышленности. Чем позже мы начнем активно вкладываться в отрасль, тем сложнее будет потом догонять, - обратила внимание она.

Кроме того, по ее словам, легкая промышленность традиционно является трудоемкой. Ее развитие необходимо рассматривать как возможность повышения занятости не только в своем секторе, но и в связанных отраслях. Особенно это касается молодежной и женской занятости.

"В-пятых. В Казахстане есть условия для опережающего развития отечественной сырьевой базы с опорой на аграрный комплекс, особенно на животноводство. Только по размерам пастбищ мы занимаем 5 место в мире", - напомнила спикер.

Она также отметила, что основная масса предприятий легкой промышленности сегодня не готова к выполнению больших заказов и не может быстро перейти к производству широкого спектра товаров, как не способна несколько раз в год менять линейки продуктов в зависимости от сезона.

Предприятия не могут покупать в больших количествах сырье (ткани, фурнитуру и т.п.), поскольку у них нет больших заказов. Отсюда высокая цена, потому что объемы небольшие, а скидки маленькие. Нужно разорвать этот замкнутый круг, - сказала она.

На другом конце производственного цикла есть проблемы с реализацией. По объему продаж преобладают малые предприятия, которые занимают 72,7 % розничной торговли. Продукция легкой промышленности реализуется в монобрендовых сетевых магазинах или в небольших магазинах, которые не образуют сети. Производителю приходится договариваться со множеством мелких реализаторов, а это означает большие затраты на управление.

"Реализаторы предпочитают известные зарубежные бренды, которые несут затраты на рекламу и гарантирует определенное качество. Так же они получают иностранную господдержку на аренду торговых площадей. Таким образом, главная проблема – это дефицит местного сырья, прежде всего кожи и шерсти. При этом поставки нестабильные как в общем объеме, так и в распределении по регионам. Это не позволяет полноценно работать, получать прибыль, брать и отдавать кредиты и так далее", - подытожила она.

Спикер сената заметила, что проблема сырья ставит новые задачи для АПК. А потому, в новой госпрограмме АПК нужно предусмотреть соответствующие меры по развитию сырьевой базы легкой промышленности.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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